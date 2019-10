Novos áudios mostram Queiroz revelando conversa com Bolsonaro

Equipe BR Político

Novos áudios vazados de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro investigado por um esquema da “rachadinha” no gabinete do então deputado estadual, mostram o ex-policial afirmando que conversou com Jair Bolsonaro sobre a demissão de uma funcionária “laranja” do gabinete de Carlos Bolsonaro. “Na época, o Jair falou para mim que ele ia exonerar a Cileide porque a reportagem estava indo direto lá na rua e para não vincular ela ao gabinete”, diz Queiroz para um interlocutor desconhecido em áudio revelado pela Folha neste domingo.

Além disso, outro áudio mostra Queiroz preocupado com as investigações do Ministério Público sobre as práticas que ele tocava no gabinete de Flávio. “O MP tá com uma pica do tamanho de um cometa para enterrar na gente. Não vi ninguém agir”, diz o ex-assessor em áudio supostamente gravado em julho deste ano.