Número de infectados por coronavírus no mundo passa de 2,5 milhões

O mundo já tem mais de 2,5 milhões de casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins desta terça-feira, 21. O número representa a quantidade de casos da doença em pessoas que foram testadas, mas autoridades sanitárias preveem que o total de contaminados seja consideravelmente maior, já que a falta de testes é realidade em grande parte dos países no topo do ranking de contaminação e muitos dos infectados podem apresentar sintomas leves ou não apresentar sintoma nenhum.

O Brasil, cuja subnotificação da doença é notada internacionalmente, ultrapassou a marca de 40 mil confirmados com a covid-19. O país com maior número de casos confirmados no mundo são os Estados Unidos, que contam com cerca de 788 mil pessoas infectadas. A quantidade de mortos reportados por conta da doença no mundo é de 171.718.