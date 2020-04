Número de mortos no RJ é maior que da Argentina

Sozinho, o Estado do Rio de Janeiro registra mais mortes em decorrência do novo coronavírus do que a maioria dos países da América do Sul. Com 738 óbitos confirmados até a última atualização do Ministério da Saúde, feita às 17h50 de terça-feira, 28, no continente, o Estado só fica atrás do Equador (871) e do Peru (854) em número de mortes pela covid-19.

Se somados o número de vítimas na Argentina (207), Chile (207), Colômbia (269), Bolívia (55), Guiana (8), Paraguai (9), Suriname (1), Uruguai (15) e Venezuela (10), ainda assim, o Rio de Janeiro tem mais óbitos do que os 731 do agregado entre os países, de acordo com atualização feita às 11h32 desta quarta-feira, 29, pelo sistema de monitoramento da universidade americana Johns Hopkins.

Ontem, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), disse que ainda não definiu uma data para a flexibilização das medidas de isolamento social no Estado. Inicialmente, o fim da quarentena estava marcada para o próximo dia 30.