Número de mortos pela covid no Brasil supera população de 5.404 municípios

O número de brasileiros mortos pela covid-19 até o último boletim emitido pelo Ministério da Saúde, na quinta-feira, 7, supera o número de habitantes da grande maioria dos 5.568 municípios do País.

Ontem, o Brasil atingiu a marca dos 200.498 óbitos em decorrência do novo coronavírus, o número é maior do que a população de 5.404 cidades brasileiras, de acordo com as Estimativas da População dos Municípios 2020, divulgadas pelo IBGE.

De acordo com boletim da Saúde, o País registrou 1.524 mortes nas últimas 24h. O número, que é um dos mais altos desde o início da pandemia, supera a população de 32 municípios do Brasil.

Casos vs. habitantes

Seguindo na comparação, o número total de casos registrados desde o início da pandemia (7.961.673) supera a população de quase todas as cidades brasileira, exceto de São Paulo, que soma 12.325.232 de habitantes.