NYT: embaixador teria pedido menor tarifa sobre etanol por eleição de Trump

O embaixador americano no Brasil, Todd Chapman, estaria tentando convencer o governo brasileiro de que uma redução na tarifa de importação do etanal dos EUA poderia ajudar na reeleição de Donald Trump. Segundo o jornal New York Times, membros do comitê de Assuntos Internacionais da Câmara estariam “extremamente preocupados” com os termos colocados por Chapman na negociação.

O presidente do comitê, Eliot L. Engel, requisitou ao embaixador “todo e qualquer documento” que envolvesse conversas com autoridades brasileiras sobre as tarifas de etanol. Um menor imposto sobre importações beneficiaria agricultores do meio-oeste americano, em especial do Estado de Iowa, considerado chave na disputa presidencial dos EUA.

O Departamento de Estado americano disse a reportagem que “alegações sugerindo que o embaixador requisitou apoio para um candidato específico” são falsas. Recentemente, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi criticado por congressistas dos EUA por manifestar apoio para Trump contra Joe Biden.