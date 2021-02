‘O 5G vai remodelar a nossa sociedade’, diz presidente da Anatel

Cassia Miranda

Certo de que a implementação da tecnologia de quinta geração vai “remodelar a sociedade” brasileira, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Leonardo Euler de Morais, acredita na viabilidade de que o leilão do 5G seja realizado ainda no primeiro semestre. Para isso, o Ministério das Comunicações, o Tribunal de Contas da União e a agência realizam uma força-tarefa para tentar reduzir os prazos para aprovação do edital que vai regular o leilão, tido como a maior venda de radiofrequências da história do País e a maior oferta pública de capacidade para a tecnologia móvel de quinta geração no mundo.

Desde o último dia 3, uma comitiva interministerial tem percorrido países da Europa e Ásia para abrir diálogo com autoridades e executivos de empresas fabricantes de infraestrutura de telecomunicações líderes do setor. O 5G já está disponível em mais de 20 países do mundo.

A tecnologia de quinta geração promete velocidades até 20 vezes superiores ao 4G e permite um consumo maior de mídias, como vídeos, jogos e ambientes em realidade virtual.

Desde o ano passado, o tema desperta muita polêmica. Isso porque, na esteira das ações do ex-presidente norte-americano Donald Trump, o presidente Jair Bolsonaro ameaçava excluir a multinacional chinesa Huawei do edital que desenha as regras para o leilão do 5G no País. A companhia é a principal fornecedora da tecnologia no mundo.

O imbróglio geopolítico, no entanto, parece ter sido superado. A proposta de edital apresentada pela Anatel na semana passada não proíbe a empresa de fornecer equipamentos às teles que disputarem o leilão.

A proposta de edital do leilão de frequências do 5G foi apresentada pelo conselheiro relator Carlos Baigorri. Porém, o presidente da Anatel pediu vista do processo. Em tese, Morais teria até 120 dias para apresentar seu voto vista, mas, segundo disse ao BRPolítico, apresentará seu parecer na Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Anatel do dia 25 de fevereiro.

Segundo Morais, a realização do leilão ainda no primeiro semestre é “perfeitamente factível”. “Todos os atores envolvidos na estruturação do leilão em seus diferentes aspectos têm se manifestado, inclusive publicamente, como engajados na premissa de condução célere”, disse.

Confira abaixo três perguntas para Leonardo Euler de Morais sobre a implementação da tecnologia de quinta geração no Brasil:

BRP – Em quais aspectos a implementação do 5G mudar a vida dos brasileiros?

Leonardo Euler de Morais – Se o 4G mudou a vida das pessoas, permitindo que várias atividades de nosso dia-a-dia pudessem ser feitas por meio de aplicativos no nosso smartphone, o 5G vai remodelar a nossa sociedade e os meios produtivos para muito além de aumento de velocidade como foi a transição do 3G para o 4G.

O 5G tem outras facetas notadamente aquelas relacionadas à chamada internet das coisas, seja para as aplicações massivas, como no agronegócio, que no Brasil representa parcela expressiva do PIB, e como também como em aplicações para as quais nós, em termos técnicos, exigimos uma latência menor a velocidade do atraso precisa ser muito baixa, ou seja, como carros autônomos, cirurgias remotas, etc. O 5G, na verdade, é um guarda-chuva que potencializa e alavanca muitas outras tecnologias tais como Inteligência Artificial, robótica, realidade mista, realidade aumentada e cada vez mais toda essa gama de dados que são processados na nuvem, com insights de Big Data e Analytics aumentando a competitividade, seja na indústria do Agro, seja na indústria 4.0.

Há também uma gama de novos recursos para educação, saúde, segurança pública e gestão de infraestruturas e processos produtivos com alto potencial transformador.

Parece haver uma força-tarefa para que o leilão do 5G ocorra ainda no primeiro semestre. O senhor acredita que isso é mesmo factível?

Todos os atores envolvidos na estruturação do leilão em seus diferentes aspectos têm se manifestado, inclusive publicamente, como engajados na premissa de condução célere. Dada a atual fase do processo, isso é perfeitamente factível.

Qual é o principal desafio, do seu ponto de vista, para a instalação do 5G no Brasil?

O movimento regulatório de preparação para a implementação do 5G no Brasil vai muito além do leilão de radiofrequências e passa pela construção de novas disciplinas técnicas e de melhoria do ambiente para os investimentos que se fazem necessários.

No último ano, a agência avançou com o projeto de ‘guilhotina regulatória’ (redução de fardo regulatório e simplificação). Foi revisada e expedida nova regulamentação para outorga e licenciamento de estações, que contemplam inclusive arranjos de compartilhamento e redução de incidência de taxas, para soluções mais eficientes.

Normas relativas a aplicações de Internet das Coisas (IoT) e comunicações máquina-a-máquina (M2M) foram atualizadas; um novo marco do processo de avaliação de conformidade de produtos de telecomunicações igualmente foi estabelecido. A expectativa do regulador é de redução de burocracia e custos.

Paralelamente, estão em andamento outros projetos de impacto como a migração das antigas concessões de telefonia fixa em autorizações com metas de investimento e maior liberdade econômica; a implementação de um novo modelo de gestão da qualidade dos serviços e a revisão das normas relativas a direitos de usuários. Por fim, a atuação da agência deve avançar ainda mais rumo a premissas de regulação responsiva e autorregulação. Tais fatores podem ser catalisadores poderosos na medida em que coincidem com a implementação da nova tecnologia.