O ‘armistício’ entre Rui Costa e ACM Neto

Tradicionais adversários, o governador Rui Costa (PT) e o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), formaram uma bem-sucedida aliança durante o momento mais intenso da pandemia. Não por acaso, institutos apontaram um aumento dos índices de popularidade dos dois, durante o período.

Pois esse clima de armistício deve pautar a disputa eleitoral. De ambos os lados, sobram concessões e termos elogiosos mais comuns em relações entre aliados.

Não se fala, no entanto, em jogar a toalha.

Se de um lado aposta-se em vitória no 1° turno na disputa em Salvador; do outro, essa hipótese nem sequer é considerada. Comenta-se até em união da oposição para enfrentar o ex-secretário de Infraestrutura, Bruno Reis, indicado do prefeito.