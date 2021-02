O banquete do Centrão

Marcelo de Moraes

O governo deu a sinalização que topa abrir o cofre e os espaços nos principais escalões para que o Centrão lhe apóie no Congresso e agora precisará administrar o apetite dos novos amigos. Com o movimento, Jair Bolsonaro ganha apoio dentro do Parlamento mas poderá ter de renovar essa fidelidade a cada votação de seu interesse. Leia-se: mais emendas e mais cargos.

Se forem confirmados os favoritismos de Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o Centrão multiplica sua força. E o presidente precisará conter o avanço do grupo sobre áreas nobres do governo, como Educação e Saúde. Nos dois últimos anos de seu mandato presidencial, Bolsonaro contratou uma aliança que poderá até entregar o apoio prometido. Resta saber a que custo político.