‘O Brasil está em juízo’, diz Cármen sobre processos

Equipe BR Político

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lucia, voltou a criticar o volume de processos no Judiciário brasileiro. “Temos 80 milhões de processos. Se considerado que todo processo tem pelo menos duas partes. E temos 240 milhões de brasileiros. O Brasil está em juízo. Não quero fechar portas do Judiciário, quero abrir as da cidadania e reinventar o Judiciário”, disse, durante evento do Centro de Liderança Pública, em São Paulo.

Ela também acrescentou que tem sofrido ataques mesmo tendo votado contra a reversão da prisão após condenação em segunda instância. A decisão, que viabilizou a soltura do ex-presidente Lula, determinou que as prisões devem ocorrer apenas após todo o trânsito em julgado. “Vejo por aí: Cármen Lucia mandou soltar os presos. Eu sou contra! O Brasil inteiro sabe que sou a favor de cumprir pena após condenação em segunda instância. Mas até explicar…”, disse.