O bumbo do Planalto

No perfil oficial do Planalto no Twitter sobraram autoelogios para as ações do governo em relação ao coronavírus. Nas publicações relacionadas ao lançamento do programa Brasil Acolhedor, o perfil do Planalto definiu o governo federal como “incansável na luta para minimizar os danos causados pelo coronavírus no Brasil”.

O perfil também bate bumbo para a atuação de Jair Bolsonaro, replicando um elogio feito pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, ao presidente.

“No Palácio do Planalto, o ministro da Cidadania fez questão de lembrar que o presidente Jair Bolsonaro está atento às necessidades desses grupos prioritários e que #NinguémficapraTrás”, postou o perfil.