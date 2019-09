O chamariz do Podemos: ser o partido do Moro

Vera Magalhães

Um chamariz que a cúpula do Podemos tem usado para atrair novos filiados é a possibilidade de ser a legenda que abrigaria a candidatura presidencial de Sérgio Moro em 2022.

A afinidade entre a sigla e o ministro da Justiça é total. Na campanha de 2018, Alvaro Dias fazia apologia à Lava Jato. A presidente da legenda, Renata Abreu, não esconde que o objetivo do partido é preservar o legado da operação e convencer Moro a se lançar na política.

A mesma cantilena é usada como um meio de atrair a filiação de deputados e senadores –com sucesso. O Podemos já é a segunda bancada do Senado, com dez integrantes, e deve atrair novos filiados também na Câmara, inclusive dissidentes do PSL de Jair Bolsonaro.