O conselho de Santos Cruz ao governo

Marcelo de Moraes

Excluído da equipe ministerial depois de se desgastar com os filhos do presidente Jair Bolsonaro, o general Santos Cruz usou ontem suas redes sociais para criticar a importância dada pelo governo ao ex-presidente Lula, depois de sua saída da prisão. O general não cita explicitamente o nome do petista, mas o recado é claro. E Santos Cruz também não poupa o governo e seus integrantes citando que parece que sempre tem “uma eleição na semana que vem”.

“Governo eleito legitimamente não deve manter o perdedor diariamente na primeira página. Deve se consolidar com equilíbrio, práticas políticas honestas, transparência e resultados. Sem extremismo irracional e conflito permanente, como se tivesse sempre uma eleição na semana que vem”, escreveu o general.