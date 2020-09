‘O desafio é me tornar conhecido’, admite Tatto

Com 2% das intenções de voto, segundo a mais recente pesquisa do Datafolha, o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Jilmar Tatto, admite ter um longo caminho pela frente para se tornar conhecido do eleitorado paulistano. Em entrevista conduzida pelo site IG nesta manhã de terça, 29, Tatto disse que é questão de tempo reverter esse quadro.

“O desafio é me tornar conhecido, falar o que nós fizemos, o que eles tiraram do povo, como a tentativa implementar a ração humana do Doria, e também me expor mais nas redes sociais, com a militância na rua, as carreatas”, enumerou. O candidato citou como exemplo a arrancada do então candidato a prefeito, Fernando Haddad, na eleição de 2012, quando no início figurava com 2% das intenções de voto e venceu na reta final. “E olha que ele era ministro da Educação”, lembrou.

Além do horário eleitoral, acrescentou, “quando souberem que eu sou o candidato do PT, do Lula e souberem o que eu fiz”, o cenário poderia mudar, na sua avaliação.