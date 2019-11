O ‘desatino’ a favor do desmatamento

Equipe BR Político

Os quase 10 mil km2 de desmatamento da Amazônia em um ano é resultado de várias mancadas do Ministério do Meio Ambiente a mando do governo federal, conforme destaca a colunista Miriam Leitão, em O Globo. Antes, é preciso destacar que o físico Ricardo Galvão, o ex-presidente do Inpe, estava certo, mas foi defenestrado do órgão após emitir alertas às autoridades sobre o avanço do desmatamento.

Após o constrangimento provocado dentro da comunidade científica internacional com a exoneração de uma das referências no mundo da área, o método seguiu com funcionários do Ibama e ICMBio, com o governo tratando logo de arruinar com as estruturas de fiscalização que cobravam justamente de quem hoje o ministro Ricardo Salles diz ser o responsável pelo desmatamento, ou “as atividades ilegais”, tão conhecidas pelo governo mesmo antes que tomasse posse.

“A luta para conter o desmatamento foi resultado de uma longa e trabalhosa tessitura institucional. Os governos Dilma e Temer relaxaram e perderam parte desse esforço. O governo Bolsonaro fez um ataque frontal à proteção e deu o sinal de que o Estado estimula o avanço dos desmatadores. O peso desse desatino recai sobre todos nós”, conclui a jornalista.