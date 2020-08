O ‘distanciamento social’ entre Pazuello e Bolsonaro

O jornal Valor mostra nesta segunda, 17, que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, foi o quinto ministro menos recebido pelo presidente Jair Bolsonaro, entre 15 de maio e 14 de agosto. O general da ativa é o 20º da lista encabeçada pelo titular da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos; Jorge de Oliveira, da Secretaria-Geral; Braga Netto, da Casa Civil, e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), todos mais próximos fisicamente do presidente no Palácio do Planalto. Dos 23, ele só perde para as ministras Damares Alves e Tereza Cristina, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o titular da Educação, Milton Ribeiro.