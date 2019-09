Equipe BR Político

Diante do resultado do julgamento do Supremo Tribunal Federal da semana passada, que entendeu que são nulas sentenças em que um réu delatado não tiver tido o direito a manifestações finais depois do delator, o futuro da Lava Jato parece em xeque. Colunistas escrevem sobre o assunto neste domingo.

No Estadão, Eliane Cantanhêde diz que a sequência de eventos dos últimos meses parece apontar que a operação que desbaratou o petrolão e derivou para outros esquemas de corrupção parece que está indo “a pique”. “A partir daí, é fazer a festa nas próximas votações: prisão após condenação em segunda instância, suspeição do então juiz Sérgio Moro, revisão ou anulação de sentenças e ações contra Lula…” Ela diz que caberá à sociedade e à história calibrar erros e acertos e firmar o papel da operação.

No Globo, Miriam Leitão mostra que há vários caminhos a partir da modulação que o STF fizer de sua decisão sobre as sentenças. Ela diz que a Lava Jato enfrenta seu principal teste, mas que há quem pense que se trata apenas de um freio de arrumação, e não de um risco de ela ser revertida. “Por outro lado, o Brasil conhece o Brasil. Todos os acusados poderosos, pegos em corrupção ou crime do colarinho branco, acabaram impunes usando filigranas jurídicas. A Justiça sempre foi seletiva no Brasil, quando chega à elite. E há neste momento, na Justiça e no governo, uma série de decisões e atos que está conduzindo ao risco de que seja abandonado o esforço de combate à corrupção.”

Na Folha, Bruno Boghossian opina que a correção de rumos da Lava Jato é um caminho sem volta, e justifica a reação da sociedade pelo trauma de uma história de impunidade que ameaça voltar. “Se o Brasil não tiver coragem de passar a Lava Jato a limpo para consertar suas arbitrariedades e estabelecer balizas claras, os esforços de combate à corrupção ficarão para sempre reféns de paixões políticas de momento, como se vê agora”, escreve.