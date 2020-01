O gesto de Moro para Bolsonaro

Marcelo de Moraes

Depois do climão entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, o ministro da Justiça usou suas redes sociais para fazer um gesto em favor do presidente. Ao falar sobre o combate ao crime organizado, Moro fez questão de começar sua postagem dizendo que estava “seguindo a orientação do presidente Jair Bolsonaro”. O presidente, mesmo em viagem oficial na India, retuitou a postagem de Moro.

Durante a semana, Bolsonaro admitiu a possibilidade de retirar a área de segurança pública do ministério de Moro, que perderia a parte de maior visibilidade e na qual é mais especialista. A repercussão do movimento foi tão negativa que o presidente negou que isso pudesse acontecer e que a ideia era uma ideia dos secretários estaduais de Segurança. Segundo pessoas próximas do presidente, ele não teria gostado da maior desenvoltura política exibida pelo ministro nos últimos dias e passou a enxergá-lo, cada vez mais, como um possível adversário em 2022.

Com o gesto de hoje, é possível que a fervura desse climão comece a baixar um pouco. Pelo menos até segunda, quando o ministro irá ao programa Pânico na Jovem Pan.

“Seguindo a orientação do presidente Jair Bolsonaro, estamos sendo firmes com o crime organizado, isolando as lideranças em presídios federais. Em 2019, ingressaram mais criminosos nos presídios do que saíram. Em 2018, havia sido o oposto…”, escreveu Moro.

“342 criminosos perigosos foram transferidos aos presídios federais em 2019. Ao final do ano, eram 624, recorde histórico. Pela lei anticrime, todas as conversas com visitantes são gravadas, o que reduz a possibilidade do envio de ordens para a prática de crimes lá fora”, acrescentou o ministro.