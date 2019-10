O jogo virou na distribuição do megaleilão do pré-sal

Equipe BR Político

Depois de uma inversão na lista dos principais beneficiados com o novo acordo para a divisão dos recursos pré-sal, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso são os Estados que, proporcionalmente, mais vão ganhar com o megaleilão de petróleo, marcado para 6 de novembro. A decisão foi tomada na quarta-feira, 10, na Câmara. A partilha anterior, que passou no Senado, mas foi rejeitada pelos deputados, beneficiava mais o Norte e o Nordeste.

Com a nova redistribuição, dos dez Estados que mais receberão recursos, cinco estão no eixo Sudeste/Sul e Centro-Oeste e outros cinco são do Norte ou Nordeste, segundo pesquisa do Estadão/Broadcast. Na divisão anterior, oito Estados entre os dez primeiros da lista eram do Norte ou do Nordeste. O cálculo considera estimativa de R$ 106,6 bilhões na arrecadação do leilão.

São Paulo saltou de R$ 94 milhões para R$ 632,6 milhões entre uma proposta e outra. Rio Grande do Sul receberia R$ 131,3 bilhões e agora vai ganhar R$ 450,3 milhões. Mato Grosso, por sua vez, conseguiu aumentar sua fatia de R$ 221,9 milhões para R$ 665,2 milhões, avanço de quase 200%.

A nova divisão deve criar choradeira por parte dos governadores do Norte e Nordeste. O valor arrecadado por esses Estados estava previsto para pagar débitos com a Previdência estadual, principal motivo do aperto financeiro enfrentado por eles.