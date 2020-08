O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) não poupou críticas ao que o bolsonarismo se transformou depois de chegar ao poder.

“Eles fizeram uma campanha cheia de slogans “anticorrupção”. Hoje são aliados de condenados, investigados, fugitivos. Eles também negociam com o centrão, com a velha política, com empresários enrolados. Talvez esse tenha sido o maior estelionato eleitoral da história!”, escreveu o senador nas suas redes sociais.