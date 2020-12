O MDB e a longa tradição do Senado

Um dos cotados dentro do MDB para disputar a presidência do Senado, Fernando Bezerra (PE) lembra que por ter o maior número de parlamentares da Casa, o partido “tem a prerrogativa de indicar um nome para disputar a presidência do Senado”.

Na disputa passada, mesmo o DEM não sendo a maior bancada, Davi Alcolumbre (AP) foi o escolhido.

“Lembro que o respeito à tese da proporcionalidade já é uma longa tradição no Senado Federal. E embora as tratativas tenham começado, os nomes dos candidatos à presidência do Senado só devem ser sacramentados às vésperas da eleição, que ocorre em 1º de fevereiro de 2021”, afirmou Bezerra nas redes sociais.