‘O mito te traiu’, dizem lavajatistas em convocação

“O mito te traiu! Reconheça”. São essas palavras que o movimento Vem pra Rua está usando nas redes sociais para convocar os apoiadores da Lava Jato para uma carreata em defesa da operação e contrária ao presidente Jair Bolsonaro. Até o ano passado, o grupo era aliado do governo.

Ao menos dez cidades já têm eventos organizados para o próximo sábado, 15. Na convocação, o grupo pede para que os apoiadores usem máscara e permaneçam o tempo todo no carro, por conta das medidas de restrição causadas pela pandemia do novo coronavírus.

“O mito te traiu! Reconheça. Não adianta ficar calado agora. Todo o sistema que ele JUROU combater está dando as cartas agora. Sim, a gente sabe que com o PT seria MUITO PIOR. Mas isso não muda o fato de que Bolsonaro é um estelionato eleitoral. Só não vê quem não quer”, diz a mensagem publicada pelo Vem pra Rua no Twitter.

Desde a saída do ex-juiz Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, os movimentos lavajatistas têm exposto cada vez mais seu descontentamento com o presidente Bolsonaro. A situação piorou após a crise iniciada entre a Procuradoria-Geral da República e a força-tarefa da Lava Jato pela autonomia e acesso aos dados da operação.