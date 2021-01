O mundo paralelo de Witzel

Afastado do governo do Rio por conta das acusações de envolvimento em irregularidades com recursos do combate ao Covid, Wilson Witzel parece ainda acreditar num retorno ao cargo. Mesmo depois de cair em desgraça política, Witzel segue fazendo postagens prometendo medidas quando voltar ao governo de Estado. Politicamente, tudo indica que a chance de volta é pertíssima de zero e Claudio Castro é o governador em exercício.

“O Governo Federal não faz o mínimo no quesito vacina. Nem seringas e agulhas consegue comprar. O negacionismo mata pessoas diariamente no país. Tenho fé em Deus e na Justiça: vou voltar e o Governo do RJ fará pelo povo fluminense. O Rio não ficará à deriva”, afirmou logo depois do Ano Novo.

“Querem fazer o povo pagar a conta do meu afastamento. Esse aumento é abusivo e vem no momento em que a população mais precisa do Estado. Assim que voltar ao exercício do meu mandato, vou rever os reajustes. Ônibus, barcas e metrô devem ter tarifas justas”, disse Witzel em nova promessa.