O ‘nacional-entreguismo’

O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, avalia que “Bolsonaro envergonha” ao ter exibidas suas conversas com outros líderes políticas no filme “O Fórum”, documentário do alemão Marcus Vetter que mostra bastidores do Fórum Econômico Mundial de Davos, de 2019. Para Freire, porém, há questões mais sérias reveladas nessas conversas envolvendo o presidente.

“No filme sobre Davos, Bolsonaro envergonha, mas expõe pensamento caro aos militares: áreas de preservação e terras indígenas são entraves à soberania. Querem ocupá-las. Com desmatadores, madeireiros e garimpeiros. Se os USA ajudarem, melhor. É o paradoxo do nacional-entreguismo”, diz Freire.