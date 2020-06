O otimismo de Alcolumbre

Depois de o Senado concluir, na noite de terça-feira, 23, a votação da Proposta de Emenda Constitucional que adia as eleições municipais para novembro, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), demonstrou otimismo por uma rapidez semelhante na Câmara. Pelas redes sociais, ele disse que espera que a proposta seja concluída logo.

“Minha expectativa é fazer a promulgação da PEC que regulamenta a mudança do calendário eleitoral ainda nesta semana”, escreveu.

Para que isso aconteça, a Câmara precisará votar em altíssima velocidade a proposta, que exige dois turnos e apoio de três quintos dos parlamentares. Com enorme resistência do Centrão à proposta, a previsão de Alcolumbre parece ser mais otimista do que o cenário político aponta.