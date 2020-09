‘O Pantanal arde em chamas e o governo precisa agir rápido’

O deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP), presidente da comissão de Meio Ambiente da Câmara, fez um apelo em prol do Pantanal. Segundo o parlamentar, a situação das queimadas na região é grave e precisa de uma ação rápida do governo federal. “O Pantanal arde em chamas. As equipes para conter os incêndios são insuficientes. Os animais estão morrendo por asfixia, carbonizados”, disse. “O governo federal precisa agir, rápido. É uma tragédia sem tamanho.” Mais de 2 milhões de hectares da região já teriam sido consumidas pelas chamas somente neste ano.

Estou recebendo mensagens com relatos devastadores e pedidos de socorro. O Pantanal arde em chamas. As equipes para conter os incêndios são insuficientes. Os animais estão morrendo por asfixia, carbonizados. O governo federal precisa agir, rápido. É uma tragédia sem tamanho. https://t.co/Cb94Xufnwq — Rodrigo Agostinho (@rodrigoagost) September 7, 2020