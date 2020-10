O papo ‘gamer’ entre Moro e o MBL

Equipe BR Político

Em campanha pelo parceiro de MBL Arthur do Val, o deputado Kim Kataguiri se propôs no Twitter a organizar uma partida do game Among Us entre o candidato a prefeito de São Paulo pelo Patriota e alguma personalidade. Logo as sugestões recaíram sobre o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro.

Diante do completo desconhecimento de Moro a respeito do jogo, uma febre nas gerações mais novas, Kim brincou que o ex-juiz estava usando a idade como pretexto para fugir do desafio. Foi quando o ex-auxiliar de Bolsonaro resolveu dar uma pitada de ironia política na troca de mensagens: “No among us, os impostores/assassinos vão presos no final ou é como no Brasil?”, questionou.

No among us, os impostores/assassinos vão presos no final ou é como no Brasil? — Sergio Moro (@SF_Moro) October 31, 2020

Houve tantas respostas positivas para o ex-juiz, acusando Bolsonaro, quanto aquelas críticas a Moro, que lembravam a ele que em Among Us é possível acusar pessoas sem provas.