O perfil dos evangélicos no Brasil

Equipe BR Político

O perfil do evangélico brasileiro é, em sua maioria, feminino, negro e morador da região Norte, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira, 13. O levantamento foi feito entre os dias 5 e 6 de dezembro do ano passado, com 2.948 entrevistados em 176 municípios de todo o País. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

As mulheres correspondem por 58% da população evangélica no Brasil. Ainda de acordo com a pesquisa, o catolicismo segue sendo a religião mais praticada no País (50% da população). Os evangélicos, base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, somam 31%.

As mulheres correspondem a 51% da população católica.