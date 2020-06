O peso do Centrão

Bastaram algumas semanas de romance para o Centrão mostrar como pode ser elevado o peso desse namoro para o governo Bolsonaro. Um dos principais articuladores dessa aliança, o líder do PP na Câmara, Arthur Lira (PE), foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva numa investigação da Lava Jato. Ele nega as irregularidades.

Nesta semana, O indicado pelo PL de Valdemar Costa Neto para presidir o Banco do Nordeste acabou exonerado 24 horas depois da posse. Pesam sobre ele suposta participação em irregularidades à frente da Casa da Moeda. Já o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, um dos entusiastas da aliança, é um dos investigados no inquérito do Supremo que investiga ataques e fake news contra os ministros da Corte.