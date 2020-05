‘O presidente escolheu ser parte do problema’, diz Tabata

A deputada Tabata Amaral (PDT-SP) afirmou, após a saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde, que o presidente Jair Bolsonaro “escolheu ser parte do problema”, em referência à pandemia do novo coronavírus. Ainda sem ter completado um mês no cargo, o oncologista pediu demissão nesta sexta-feira, 15, após semanas de pressão do Planalto em defesa do uso da cloroquina no tratamento de pacientes com covid-19.

“Somos o único país a, durante uma pandemia, trocar o Ministro da Saúde 2 vezes. Bolsonaro só quer perto de si aqueles que compactuam com a ignorância. Estamos perdendo centenas de vidas por dia. Já é mais do que evidente que o PR escolheu ser parte do problema, e não da solução”, opinou a parlamentar pelo Twitter.