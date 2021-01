O que acontece se diretoria da Anvisa for contra recomendação da área técnica?

A área técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, representada pelo gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, Gustavo Mendes, recomendou, com ressalvas, o uso emergencial tanto da CoronaVac quanto da vacina de Oxford/AstraZeneca. Só que a aprovação depende da diretoria colegiada, indicada por Jair Bolsonaro. Segundo o deputado Alexandre Padilha (PT-SP), que foi ministro da Saúde, caso os diretores decidam contrariar os técnicos, podem ser submetidos ao TCU e ao Senado Federal.

“O corpo técnico da Anvisa (aliás o último concurso foi em 2016) aprovou as vacinas do Instituto Butantã e da Fiocruz. Ainda falta o voto dos diretores indicados por Bolsonaro. Se forem contra a equipe técnica estarão sujeitos ao TCU e sabatina no Senado”, afirmou o parlamentar.