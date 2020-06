O que diz o protocolo do Consed para volta às aulas presenciais

O Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) divulgou nesta terça, 16, as diretrizes nacionais para um protocolo de retorno às aulas presenciais. “A discussão no conselho não foi sobre quando voltar, mas como voltar”, afirmou a presidente do conselho, Cecilia Motta, secretária de Educação do Mato Grosso do Sul. O trabalho foi feito pela Frente Protocolo de Retomada, que reúne técnicos das secretarias estaduais de Educação, sob a coordenação dos secretários Laura Souza (AL) e Cláudio Furtado (PB).

Ainda não há previsão de datas para o retorno às aulas, mas estão trabalhando com suas equipes nas estratégias sanitárias, financeiras e pedagógicas que serão colocadas em práticas a partir do momento em que as datas forem definidas, levando em conta o distanciamento social, controle de temperatura de estudantes e servidores, disponibilidade de máscaras individuais, estações de higiene, adequação dos sanitários, campanha publicitária dentro das escolas, transporte e alimentação escolar.

Veja abaixo os principais itens: