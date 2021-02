O que está em jogo na mesa diretora são 287 cargos

A briga do momento entre os aliados de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e de Arthur Lira (PP-AL) é pela formação dos blocos. Eles são decisivos por causa da eleição da mesa diretora. O posto de presidente é o único cuja candidatura é liberada. Os outros são divididos para os blocos, de acordo com seu tamanho. E representam 287 cargos comissionados para serem divididos para seus aliados.

A primeira vice-presidência da Câmara, por exemplo, dá ao seu ocupante o controle de 43 cargos, de acordo com planilha Câmara obtida pelo BRP por meio da Lei de Acesso à Informação. O segundo vice fica com 31 cargos. A primeira secretaria, cargo que era cobiçado por aliados de Lira no DEM, tem 35 postos.

A formação de um bloco entorno de Baleia Rossi (MDB-SP) faz com que Lira ( e consequentemente, o governo federal) tenha menos aliados na mesa diretora, já que os cargos serão divididos com os partidos que apoiam o emedebista, como PT, PCdoB, PSB e PDT. Ao todo serão eleitos 10 parlamentares, sendo seis titulares e quatro suplentes.