O que os bispos vão dizer da Amazônia em Roma?

Equipe BR Político

Além da Assembleia-Geral da ONU no final de setembro, outra agenda internacional é aguardada com expectativa pelo governo por causa da crise ambiental: o Sínodo da Amazônia, entre 6 e 27 de outubro, em Roma, informa o Estadão. A dúvida é se os participantes vão se concentrar em pautas religiosas ou expor ainda mais o Brasil aos olhos do mundo por causa das queimadas criminosas na região amazônica. Um barco-hospital da Diocese de Óbidos, iniciativa financiada por entidades religiosas de São Paulo, batizado de Papa Francisco, também está no radar do Palácio do Planalto. Há o temor de que o atendimento médico da igreja à população ribeirinha rivalize com os serviços públicos.

