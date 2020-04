‘Quer que eu faça o quê?’, diz Bolsonaro sobre mortes por coronavírus

Questionado sobre o número recorde de mortos por coronavírus em 24h, o presidente Jair Bolsonaro deu a entender que não tem o que fazer diante do crescimento dos óbitos. O presidente, que já negou em diversas ocasiões a gravidade da pandemia, a chamou de “gripezinha” e trocou o ministro da Saúde que não compactuava com suas ideias anti-isolacionistas, disse que “lamenta”, mas que não tem o que fazer. “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre​”, disse na porta do Palácio da Alvorada. Nesta terça-feira, 28, o Brasil superou o número total de mortos por covid-19 registrada pela China.