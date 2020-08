O recado de Gleisi e do PSDB para Rui Costa

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), rebateu a ideia defendida pelo governador da Bahia, Rui Costa (PT), de que o partido deve abrir negociações amplas com partidos como o DEM e PSDB caso queira derrotar o presidente Jair Bolsonaro na próxima disputa presidencial. Em entrevista ao Globo, o governador afirmou não ter “nenhum problema em sentar com eles (João Doria e Eduardo Leite) e conversar sobre pilares necessários à nação brasileira”. O PSDB também foi na mesma linha ao responder ao comentário da parlamentar.

No início da tarde, Gleisi tratou logo de demarcar o espaço. “Aliança com eles só se o PT mudar o projeto que tem para o país. Aí não seria o PT”, escreveu ela no Twitter. A deputada tem argumentado que aceita conversar com outros partidos na construção de uma chapa adversária a Bolsonaro, mas desde que eles também defendam uma política econômica inclusiva de manutenção dos direitos dos trabalhadores e contrária à orientação liberal financista do ministro Paulo Guedes.

DEM e PSDB foram responsáveis pela eleição do Bolsonaro, e, são agora, por sua manutenção na presidência. Criticam seu comportamento mas o defendem no cargo para tocar a pauta econômica. Aliança com eles só se o PT mudar o projeto que tem para o país. Aí não seria o PT — Gleisi Hoffmann (@gleisi) August 25, 2020