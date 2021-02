O recado de Kim: ‘O boleto dessa eleição vai chegar para Bolsonaro’

O deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) usou o Twitter na madrugada desta terça-feira, 2, para dar seu “recado” sobre a eleição de Arthur Lira (PP-AL) como novo presidente da Câmara.

O integrante do MBL afirmou que sua candidatura foi de “protesto”, com interesse nos 10 minutos de discurso a que os postulantes ao cargo têm direito na tribuna.

“Era uma candidatura protesto, mais pelo discurso do que pela eleição mesmo. Sei que muitos ouviram e sabem a verdade das palavras, mas não esperava receber voto algum além do meu. Meu recado está dado. Logo o boleto dessa eleição vai chegar para Bolsonaro”, escreveu Kim.

Às vésperas da eleição no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro, apoiador de Lira, pagou um volume recorde de emendas parlamentares em janeiro. No total, foram destinados R$ 504 milhões para redutos eleitorais de deputados e senadores até o último dia 26, conforme a indicação de congressistas. O valor é maior do que a quantidade paga no mês inteiro em qualquer ano anterior, de acordo com dados do portal Siga Brasil, do Senado Federal, corrigidos pela inflação.