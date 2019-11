O reencontro de Lula e Dirceu

Equipe BR Político

Lula e José Dirceu, ambos beneficiados pela decisão do STF de rever a possibilidade de cumprimento de pena após condenação em segunda instância, se encontraram ainda na noite de sexta-feira. Os dois participaram de uma festa promovida em Curitiba em homenagem ao ex-presidente. Apareceram juntos em foto em que dão as mãos postada nas redes sociais e em vídeos divulgados por aliados.

Num dos vídeos, o presidente do PT paulista, Emídio de Souza, chama Dirceu de “comandante”. Diz que teve a “alegria” de encontrar Lula, agradece os apoiadores e afirma que está “voltando para a trincheira da luta”. “Agora não é por Lula livre, é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. E para isso nós precisamos deixar claro que nós somos petistas, de esquerda e socialistas. Nós somos tudo o contrário do que esse governo está fazendo”, diz Dirceu, escancarando a ideia de polarização com Bolsonaro na extrema-esquerda.