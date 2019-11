O road show do Consórcio Nordeste na Europa

Em busca de investimentos para a região, os representantes do Consórcio Nordeste começaram hoje seu road show pela Europa. Liderados pelos governadores dos nove Estados nordestinos, o Consórcio começou sua operação nesta segunda, em Paris, apresentando as oportunidades de negócios num evento promovido pelo Ministério da Economia da França.

Com 57 milhões de habitantes, o Nordeste é visto pelos seus governadores como um mercado extremamente atraente para investimentos estrangeiros. O governador da Bahia, Rui Costa, lembra que o Consórcio teve a preocupação de se reunir com o Itamaraty para integrar a estrutura das embaixadas brasileiras no exterior nessa missão de trazer novas oportunidades de negócios para o Brasil. Hoje, os nove Estados são governados por políticos que fazem oposição ao governo de Jair Bolsonaro, mas Costa lembra que a missão do Consórcio não trata de política ou de alinhamento ideológico. Mas sim buscar recursos para o País.