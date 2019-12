O timing de Huck

A três anos da eleição presidencial, Luciano Huck só precisará se filiar a um partido em 2021, caso realmente se disponha a entrar na disputa. E, hoje, o Cidadania seria o destino praticamente certo do apresentador.

As duas partes, no entanto, indicam ter visões diferentes sobre o melhor momento de bater o martelo, com Huck assinando ficha de filiação. O apresentador está cada vez mais desenvolto nas discussões sobre o futuro político do Brasil. Mas ainda prefere esperar para tomar sua decisão de entrar ou não na vida política.

Já o Cidadania gostaria muito de ter Huck filiado o mais rápido possível para capitalizar o movimento político nas eleições municipais do próximo ano. Segundo dirigentes do partido, se estiver filiado oficialmente, Huck aumentaria consideravelmente as chances de sucesso do partido nas disputas pelas prefeituras.