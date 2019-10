O ‘trator’ de Nabhan pela autodeclaração de posse da terra

Equipe BR Político

O secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Nabhan Garcia, quer provar que não está sozinho em sua cruzada a favor de os produtores rurais autodeclararem a posse de terra. Ele recorreu diretamente ao presidente Jair Bolsonaro para romper a resistência de uma ala do governo e emplacar a ideia, informa o Estadão. A proposta é vista com desconfiança por pessoas próximas à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que veem risco de aumento de conflitos no campo e brecha para grilagem.

“O presidente Bolsonaro achou a ideia muito boa e a ministra Tereza também. Eles pediram cautela para não criar a regra na correria. Se a gente ficar atrás de informação de bastidor, o País fica ingovernável”, disse o secretário. Questionada, a ministra da Agricultura não se manifestou. Aliado de Tereza, o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), é um dos contrários à proposta.