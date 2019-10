O ‘verão passado’ do clã Bolsonaro

Equipe BR Político

A revista Istoé estampa na capa desta semana uma foto do presidente Jair Bolsonaro acompanhado dos três filhos. A chamada diz: “O que eles fizeram no verão passado”. A reportagem se dedica a trazer à tona o que chama de “as falcatruas do clã Bolsonaro” e mostra que a teia de interesses na qual a família está envolvida vai muito além do PSL.

Entre elas, está o uso de dinheiro público para pagar as passagens da lua de mel do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para as Ilhas Maldivas, uma espécie de “rachadinha” que o 03 teria feito com os salários da advogada do PSL, a confirmação da existência do “gabinete da raiva“, além de revelar que o carro blindado do deputado é pago com os recursos públicos do fundo partidário.

Sobre o partido, a reportagem também cita a distribuição de cargos para os aliados que em meio à brigalhada escolheram ficar no lado bolsonarista. E aponta o olho grande dos Bolsonaro em ter o controle sobre o fundo partidário de R$ 150 milhões anuais e de um fundo eleitoral estimado em R$ 500 milhões para os pleitos de 2020 e de 2022, quando Bolsonaro já afirmou que pretende ser candidato à reeleição.