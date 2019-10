Equipe BR Político

O STF retoma na tarde desta quinta-feira, 24, o julgamento sobre a constitucionalidade da prisão de condenados em segunda instância. Todas as atenções estarão voltadas à ministra Rosa Weber, a primeira a votar.

A sessão de ontem foi suspensa com placar de 3 votos a 1 pela possibilidade de prisão antecipada dos réus. Neste sentido, o voto de Rosa ganha tanta importância no julgamento. E não há como tentar antecipar essa posição. Isso porque, a ministra sempre foi contra a prisão em segunda instância, mas já votou, em 2018, por negar um habeas corpus ao ex-presidente Lula. Na ocasião, argumentou que era preciso respeitar a orientação da maioria do colegiado, que autorizara, num julgamento anterior, a execução provisória da pena, de acordo com informações do Globo.

Sete votos ainda precisam ser proferidos, o que indica que o julgamento deverá ser longo. Como haverá um evento no STF no fim da tarde, é pouco provável haja uma decisão sobre essa pauta ainda hoje. Nesse caso, o julgamento só será retomado em novembro, já que na próxima semana não haverá sessão.