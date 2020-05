OAB entra com HC para que defesa de investigados por ‘fake news’ acesse autos

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, anunciou na noite de sexta-feira, 29, que entrou com pedido de habeas corpus para garantir acesso aos autos do inquérito das fake news aos advogados que defendem investigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Acabamos de impetrar, pela OAB, um habeas corpus no STF, em favor dos advogados de investigados no inquérito sobre fake news. O acesso aos autos é prerrogativa da advocacia. E prerrogativa da advocacia não se relativiza a depender do tema da investigação”, afirmou Santa Cruz no Twitter.

A ação foi protocolada dois dias depois de operação da Polícia Federal atingir apoiadores bolsonaristas por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Sigiloso, o inquérito das fake news foi aberto em março do ano passado para investigar a disseminação de peças de desinformação, ofensas e ameaças contra a Corte.