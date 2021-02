OAB pede ao STF acesso a mensagens da Operação Spoofing

O Conselho Federal da OAB requereu nesta terça, 9, ao Supremo Tribunal Federal (STF) o acesso a todas as mensagens trocadas por autoridades públicas no âmbito da operação Spoofing que digam respeito às prerrogativas de advogados.

No documento, o CFOAB alega que o objetivo é resguardar garantias constitucionais que tutelam seus inscritos e de zelar pela separação dos poderes, e pelo respeito a possíveis eventuais violações de prerrogativas de advogados.

“Diante da importância e da magnitude da Operação Spoofing, tal como tem sido diuturnamente noticiado na mídia brasileira, é nítido que autoridades públicas, que atuam na persecução penal e se utilizam de telefones pagos pelo contribuinte, devem absoluta transparência em todos os diálogos que envolvam o seu exercício profissional”, diz trecho do pedido.

A OAB invoca a Súmula 14 do STF. “Como é sabido, a Súmula Vinculante n. 14 restringe a imposição de sigilo como meio de garantia do exercício da ampla defesa, afinal, tem-se como pressuposto à observância da Súmula a exigência de que a investigação policial seja documentada e registrada”.

“Portanto, o respeito à Súmula Vinculante n. 14 requer que o acervo probatório constante no inquérito em curso seja mantido íntegro e que sejam rigorosamente observados os procedimentos legais para garantir a todos os interessados o acesso ao seu conteúdo, motivo pelo qual revela-se absolutamente pertinente o pedido aqui formulado, de que seja assegurado a este Conselho Federal o acesso a todas as mensagens trocadas por autoridades públicas no âmbito da operação spoofing que digam respeito às prerrogativas de advogados”, diz trecho do pedido.

Nesta tarde, a Segunda Turma do STF julga um recurso do Ministério Público Federal contra o compartilhamento de mensagens da Operação Spoofing com a defesa do ex-presidente Lula (PT).

A Operação Spoofing apreendeu conversas hackeadas por um grupo processado pela invasão dos celulares de diversas autoridades, incluindo o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da força-tarefa da Lava Jato. As conversas foram publicizadas em sua maioria pelo site The Intercept Brasil, mas também pelo portal UOL e Folha, com orientações do ex-magistrado aos procuradores em desfavor do ex-presidente.