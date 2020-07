OAB promete brigar contra reforma tributária de Guedes

O presidente a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz prometeu brigar contra a reforma tributária que deve ser proposta pelo governo. Em entrevista para a Folha, o advogado reclama que o setor de serviços, do qual fazem parte boa parte dos profissionais da advogacia no Brasil, terá um aumento de tributação.

“Não é uma reforma tributária. É aumento de carga tributária. Por parte da OAB, essa agenda vai sofrer uma oposição ferrenha”, disse Santa Cruz. “Como ele apresentou, fica assim: hoje a pessoa jurídica paga 15% de imposto, que foi mantido. Além do aumento do PIS/Cofins e o novo tributo sobre dividendos, de 8%. Dobra a carga”, afirma, frisando que os advogados se enquadram nessa situação.