OAB repudia fala de Witzel

Equipe BR Político

A Ordem dos Advogados do Brasil emitiu uma nota repudiando as declarações do governador do Rio, Wilson Witzel, que disse na última sexta-feira, 16, que seria culpa “dos defensores de direitos humanos os cadáveres dos jovens assassinados nos últimos dias durante operações policiais”. “Não há legislação no Brasil que permita a polícia matar indiscriminadamente”, disse a entidade na nota. “A política de segurança defendida pelo governador tem como método violência e morte, enquanto a que os defensores de direitos humanos defendem é a política da vida para todos”, destacou, como mostra o Blog do Fausto.