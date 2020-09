OAB tomará medidas contra ‘criminalização da advocacia’

A Ordem dos Advogados do Brasil afirmou em nota nesta quarta, 9, que tomará todas as medidas administrativas e judiciais, de natureza civil e penal, “contra os que se lançam e insistem em criminalizar a advocacia brasileira” no âmbito do contexto da Operação E$quema S, deflagrada hoje, com o cumprimento 50 mandados de busca e apreensão em endereços de advogados, escritórios e empresas investigadas pelo possível desvio, entre 2012 e 2018, de cerca de R$ 355 milhões das seções fluminenses do Sesc RJ, do Senac RJ e da Fecomércio/RJ.

“A Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e a Procuradoria Nacional do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil trabalharão para cintilar todas as violações aos direitos e prerrogativas da advocacia e encetará todas as medidas administrativas e judiciais, de natureza civil e penal, contra os que se lançam e insistem em criminalizar a advocacia brasileira”, diz a nota assinada pelo presidente da comissão, Alexandre Ogusuku, e pelo procurador nacional Alex Souza de Moraes Sarkis.