Observatório do Clima: ‘Presidente usou ONU para fazer campanha à reeleição’

O Observatório do Clima, coalizão de 36 entidades ambientais, divulgou nota nesta terça, 22, com análise do discurso do presidente Jair Bolsonaro feito nesta manhã na abertura da 75ª Assembleia-Geral da ONU. Para a organização, o chefe do Planalto utilizou a tribuna das Nações Unidas para fazer campanha à reeleição.

“O discurso na ONU não foi voltado à comunidade internacional, mas sim à claque bolsonarista em casa — em especial nas redes sociais. Não teve o objetivo real de prestar esclarecimentos sobre a situação do Brasil a parceiros comerciais e consumidores preocupados, muito menos de propor uma visão de país, como era a tradição, mas de combater a realidade e inventar inimigos imaginários. Bolsonaro usou a tribuna das Nações Unidas para fazer campanha à reeleição e não para promover o país”, diz o texto.

Marcio Astrini, secretário-executivo do OC, destaca que o presidente não apresentou qualquer plano para enfrentar os atuais problemas ambientais do Brasil, mas, sim, negou a realidade. “Acusou um conluio inexistente entre ONGs e potências estrangeiras contra o país, mas, ao negar a realidade e não apresentar nenhum plano para os problemas que enfrentamos, é Bolsonaro quem ameaça nossa economia. O Brasil pagará durante muito tempo a conta dessa irresponsabilidade. Temos um presidente que sabota o próprio país.”