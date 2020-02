Obstáculos à anistia de militares amotinados

Equipe BR Político

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou ao Globo que não há a menor chance de a Casa pautar votação de projetos para anistiar policiais militares no Ceará, ao mesmo tempo em que o governador do Estado, Camilo Santana (PT), enviou uma PEC à Assembleia que proíbe anistia a PMs que se amotinam. Conforme você leu aqui no BRP nesta sexta, 28, o governo cearense afirma que não irá anistiá-los.

A anistia é o item principal da pauta de demandas de policiais militares amotinados há 11 dias no Ceará. Cerca de 230 agentes de segurança foram afastados de suas funções desde que o senador Cid Gomes (PDT) foi baleado por eles enquanto tentava invadir com uma retroescavadeira o local onde eles protestavam contra o governo.

O presidente Jair Bolsonaro resistiu, mas decidiu renovar o decreto da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) por mais uma semana nesta sexta, 28. Nesta noite, voltou a reafirmar, no entanto, que “a GLO, em nosso governo, não é eterna”.