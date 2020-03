OCDE reduz previsão para o crescimento global

Marcelo de Moraes

Para quem já estava preocupado com o impacto do novo coronavírus sobre a economia mundial, mais uma má notícia. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) fez nesta segunda, 2, a previsão de redução do crescimento global para este ano. Pelas contas da OCDE, a economia mundial deverá crescer 2,4% em 2020. A previsão original era de 2,9%. Ou seja, uma redução de 0,5 ponto porcentual.

Pela estimativa da OCDE, existe o risco do PIB mundial ser até negativo nesse primeiro trimestre. O que fez a entidade alertar aos governos para agirem rapidamente para minimizar esse impacto. “Os governos precisam agir com rapidez e força para superar o coronavírus e seu impacto econômico”, diz o informe da OCDE.